Glauco Braido pede a palavra e vê silêncio

Da Redação



04/03/2022 | 08:59



A vida do integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) e vereador em São Bernardo Glauco Braido (PSD) não está nada fácil na Câmara da cidade. Durante a sessão de ontem, o parlamentar protagonizou episódio singular. Ao requerer a palavra para comentar reivindicações da GCM (Guarda Civil Municipal) do município, Braido foi solenemente ignorado pelos colegas da casa. Ocorre que são os próprios vereadores que dão ou não a permissão para que algum colega possa falar, por meio de artigo específico. No caso de Glauco Braido, os parlamentares sequer apreciaram o pedido do vereador. Mas a angústia se ampliou, pois a situação se repetiu por quatro vezes consecutivas. Nem mesmo oposicionistas ao governo apoiaram o pessedista.

Bastidores

Bancos na mira

Já o vereador Julinho Fuzari (DEM) viu seus colegas aprovarem projeto de sua autoria que prevê multa aos bancos de São Bernardo que demorarem mais de 30 minutos para atender os clientes. Recebendo crivo de todos os vereadores, a propositura do parlamentar segue para a sanção do prefeito Orlando Morando (PSDB). Em seu projeto, Fuzari prevê multa de R$ 15 mil para a agência que não cumprir a regra, R$ 30 mil em caso de reincidência e perda do alvará caso continue a desrespeitar a norma.

Parceria na pauta

Vereador em Mauá, Sargento Simões (Podemos) se encontrou ontem com o deputado estadual Danilo Balas (PSL) para tratar de parceria com o objetivo de conquistar recursos estaduais para projetos de melhorias no município. Trataram também de segurança pública e até da possibilidade de formarem possível dobrada para as eleições marcadas para outubro. Balas já se colocou como candidato à reeleição, enquanto o parlamentar mauaense tem pretensão de entrar na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília.