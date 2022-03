Luciana Gimenez se irrita com Anitta após comentário sobre o SuperPop: Para mudar o país, só o diálogo resolve

01/03/2022 | 12:10



Eita! Parece que o clima esquentou nas redes sociais entre Luciana Gimenez e a cantora, Anitta. Tudo começou após um comentário da poderosa nas redes sociais, em que ela citou o programa da apresentadora na RedeTV!, o já conhecido SuperPop.

No comentário, a cantora falou sobre o fato do Brasil estar sendo comandado por uma pessoa que batia papo na atração toda semana. Após ver o ocorrido, Luciana não se calou e intimou Anitta, através de sua conta no Twitter, para bater um papo em seu programa, que está no ar há 20 anos.

Para mudar o país só o diálogo resolve, então tá mais que convidada para ir ao @oficialsuperpop falar com nossa audiência. Sei que você é a boa influência que precisamos para falar com a massa.

Luciana ainda continuou e falou do orgulho que sente de sua atração:

Tenho o maior orgulho do SuperPop ! Quantos anos apoiando causas importantíssimas de forma leve e descontraída! Como LGBTQIA+! Entre outras?.. apoio a nos mulheres etc?. Agradeço.