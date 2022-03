Bolsas da Ásia fecham em alta, com dados da China em foco e cautela com Ucrânia

01/03/2022 | 08:47



Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos, nesta terça-feira, 1º de março. Indicadores da China foram analisados por investidores, mas continuou a haver certa cautela com a invasão militar russa na Ucrânia.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,77%, em 3.488,83 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,35%, a 2.326,25 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China subiu de 50,1 em janeiro a 50,2 em fevereiro, na leitura oficial, o que contrariou a previsão de queda a 49,9 dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na pesquisa da IHS Markit e da Caixin Media, o PMI da indústria chinesa avançou de 49,1 em janeiro a 50,4 em fevereiro, também acima da marca de 50 que separa contração de expansão da atividade nessas pesquisas.

A Oanda diz que os dados aliviaram temores de uma desaceleração da China e retiraram por ora o foco dos problemas do setor imobiliário do país. Entre ações em destaque, Agricultural Bank of China subiu 0,7% e Bank of China, 0,6%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou ganho de 1,20%, a 26.844,72 pontos. Ações de transporte marítimo e do setor de defesa se beneficiaram. Mitsui O.S.K. Lines avançou 6,2% e Mitsubishi Heavy Industries teve alta de 5,1%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou com ganho de 0,21%, em 22.761,71 pontos. A KGI Securities diz que a proximidade do Congresso Nacional do Povo da China, um evento anual que começa neste fim de semana, está tendo um efeito estabilizador nas ações chinesas, mas complementa que o conflito na Ucrânia deve continuar a causar volatilidade.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi subiu 0,84%, para 2.699,18 pontos, terminando na máxima do dia.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 1,39%, em 17.898,25 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou com ganho de 0,67%, em 7.096,50 pontos, na Bolsa de Sydney.

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu nesta terça manter a taxa básica de juros em 0,10%.

Além disso, ações de energia foram apoiadas pelos ganhos recentes do petróleo.

