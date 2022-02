'Os Simpsons': episódio de 1998 viraliza com conflito entre Rússia e Ucrânia

25/02/2022 | 17:22



O desenho animado Os Simpsons, exibido há mais de 30 anos pelo canal Fox, está sendo associado novamente à previsão do futuro. Em meio à invasão russa na Ucrânia iniciada na quinta-feira, 24, um episódio que foi ao ar em 1998 viralizou nas redes sociais.

No episódio, Homer está em treinamento militar em um submarino e causa um incidente internacional ao ejetar o capitão do veículo que acaba caindo em águas russas. A animação ainda mostra uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) em que o líder da Rússia diz que a União Soviética nunca acabou e soldados e tanques de guerra tomam as ruas.

Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, o produtor da série, Al Jean, disse: "Eu odeio dizer isso, mas eu nasci em 1961, então eu vivi 30 anos da minha vida com o fantasma da União Soviética. Então, para mim, isso é mais regra do que previsão. Nós só imaginamos que as coisas dariam errado".

No Twitter, Al Jean postou um trecho do episódio e comentou: "É muito triste dizer que isso não era difícil de prever".