Rainha Elizabeth II cancela compromissos por estar com a voz rouca

25/02/2022 | 16:10



Como você já viu, a Rainha Elizabeth II foi diagnosticada com Covid-19, após ter entrado em contato com o Príncipe Charles, que estava infectado com o vírus. Apesar de fontes terem comunicado que a monarca estava sendo monitorada constantemente e apresentava apenas alguns sintomas de gripe, seus compromissos foram cancelados.

Desta vez, de acordo com o Daily Mail, fontes reais revelaram que a rainha foi obrigada a cancelar dois eventos virtuais. O motivo do cancelamento é a persistência dos sintomas gripais e a voz rouca. Ainda segundo a fonte, com eventos públicos programados para as próximas semanas, o foco principal está na melhora da soberana:

- A rainha ainda está um pouco indisposta, mas está bem no caminho da recuperação e a família está confiante que ela se recuperará completamente. No entanto, obviamente, ninguém está sendo complacente e ela está sendo constantemente monitorada.