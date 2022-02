Ivete Sangalo anda a cavalo e curte passeio romântico com Daniel Cady na Bahia

21/02/2022 | 11:11



Ivete Sangalo curtiu o final de semana em um passeio romântico com o marido, o nutricionista Daniel Cady, na Ilha de Boipeba, localizada no baixo-sul da Bahia. A região, muito frequentada por artistas, compõe o Arquipélago de Cairu e constitui um apreciado ponto turístico, conhecido como um dos paraísos do estado.

No último domingo, dia 20, a cantora encantou os seguidores ao compartilhar no Instagram uma série de registros do passeio. Nas fotos e vídeos, o casal aparece aproveitando as belíssimas praias baianas e fazendo um relaxante passeio a cavalo.

Na legenda, escreveu:

Meu paraíso.

O local escolhido para a hospedagem foi a Villa Pontal, localizada no coração da fazenda homônima. O imóvel aconchegante possui oito quilômetros de praia particular, completamente deserta e intocada há mais de 40 anos.

A casa principal conta com 12 suítes distribuídas em três andares e com tamanhos que variam entre 40 e 60 metros quadrados. Todos os quartos possuem vista para o mar e um sistema de ventilação natural único no Brasil. Além da casa principal, a vila dispõe de um anexo com quatro suítes menores.