Cidadania aprova federação com PSDB e apoiará Doria

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 07:00



O diretório nacional do Cidadania aprovou, em reunião na tarde de ontem, a federação com o PSDB. Pela nova regra eleitoral, os partidos federados deverão atuar em bloco pelos próximos quatro anos, como se fossem uma única legenda, tanto em eleições majoritárias como proporcionais. Isso significa que PSDB e Cidadania terão os mesmos candidatos a presidente e governador tanto no pleito de outubro quanto na eleição municipal de 2024.

Aprovada recentemente pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a federação é diferente de uma coligação, quando as siglas podem ou não seguir caminhos diferentes após a eleição. Para valer nessa disputa, as federações precisam ser registradas no Tribunal até o dia 31 de maio.

Com a aliança, o Cidadania deve apoiar oficialmente a candidatura presidencial de João Doria (PSDB) e de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo de São Paulo. Lideranças do Cidadania chegaram a defender publicamente a união com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), também pré-candidato a presidente.

Na reunião do Cidadania, foram 56 votos a favor da federação com o PSDB, 47 pela aliança com o PDT de Ciro Gomes e 7 abstenções. Com isso, o nome de Alessandro Vieira sai do quadro eleitoral para o Palácio do Planalto.

Para o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, a federação será positiva na construção de um projeto político para o País. “Foi uma decisão importante. O Cidadania é um partido que tem histórico de alianças programáticas com o PSDB ao longo de sua trajetória e nós temos, com essa federação, a possibilidade de construir um espaço da social democracia para o Brasil, não pensando apenas nessa eleição, mas para os próximos quatro anos”, disse.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também se posicionou a favor da aliança. “A federação constituída fortalece a democracia brasileira e a candidatura do governador de São Paulo, João Doria, à Presidência. A união dos partidos consolida uma opção de terceira via. Nem Lula nem Bolsonaro. Neste ano vamos buscar um novo caminho.”