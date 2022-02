Após rumores de gravidez, Sophie Turner sai para passeio com Joe Jonas e barriga da atriz chama atenção

17/02/2022 | 12:11



Após ter acendido rumores de que está grávida do seu segundo filho, Sophie Turner parece ter confirmado a informação de que a família ganhará um novo membro. Na última quarta-feira, dia 16, a atriz de Game of Thrones saiu com o marido Joe Jonas para tomar café da manhã em Los Feliz, bairro de Los Angeles, e o que chamou a atenção foi a barriga da famosa.

Nas fotos capturadas por paparazzis, o casal aparece vestindo roupas combinando em tons de verde. Para o passeio, Sophie escolheu um vestido justinho, apresentando uma saliência típica de gravidez e intensificando os rumores de que a atriz será mamãe pela segunda vez.

Joe e Sophia estão casados desde 2019 e são pais da pequena Willa, de apenas um ano e sete meses de vida.