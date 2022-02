Renan Soares

16/02/2022 | 12:23



Na tarde desta terça-feira (15), no início da Estrada das Alvarengas sentido Centro de São Bernardo, uma criança de sete anos foi usada como refém por um breve momento em um roubo de carro. As vítimas passavam pelo local em um veículo, no modelo VW Fox vermelho e, ao parar no semáforo, um homem anunciou o assalto insinuando que estava armado, ele retirou a mãe de dentro do automóvel e iniciou a fuga.

Após o assaltante tentar escapar com a criança ainda dentro do veículo, a mãe começou a gritar desesperadamente e segurou o vidro do carro para que o automóvel não prosseguisse viagem. Após poucos metros o homem parou o carro, dando possibilidade que a vítima retirasse a criança, que estava em uma cadeirinha no banco de trás. O homem prosseguiu a fuga, levando também a bolsa e o telefone celular da mãe.

Equipe do 6° Batalhão da Polícia Militar iniciou a busca pelo suspeito, que ao avistar os PMs abandonou o carro e tentou prosseguir com a fuga a pé. Após pedido de apoio, o assaltante foi encontrado correndo pelas vias, foi cercado e detido ao tentar entrar em um matagal. Encaminhado ao 8° Distrito Policial de São Bernardo, onde foi preso, ele agora segue à disposição da Justiça. Os itens foram devolvidos à mãe, assim como o veículo.