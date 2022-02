Giulia Be assume relacionamento com Conor Kennedy, ex de Taylor Swift: Tão feliz ao seu lado

15/02/2022 | 15:10



O amor está no ar! Na última segunda-feira, dia 14, foi Valentine´s Day - o dia dos namorados americano - e Giulia Be comemorou a data com um novo namorado.

A assessoria de imprensa da brasileira confirmou ao R7 que o escolhido foi Conor Kennedy, conhecido por ter se relacionado com Taylor Swift em 2012.

Inclusive, fãs especulam que a cantora norte-americana tenha escrito a canção Begin Again para o rapaz, que é sobrinho-neto de John F. Kennedy, 35° presidente dos Estados Unidos.

Nos Stories do Instagram, Giulia assumiu o namoro ao compartilhar com os seguidores uma série de registros misteriosos ao lado do amado. Nas fotos, que apenas mostram partes do rosto de Conor, o casal aparece abraçado e trocando carinhos.

Tão feliz de estar ao seu lado, escreveu a cantora.