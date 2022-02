Príncipe Charles ligou para Harry a fim de revelar que antiga amante será Rainha

09/02/2022 | 10:10



Senta que lá vem fofoca real quentinha do trono! Ao que parece, antes mesmo da Rainha Elizabeth II surpreender o público com o anúncio que deseja ver Camilla, parceira de Príncipe Charles, reconhecida como rainha consorte, o monarca ligou para o filho caçula, Harry, para explicar a decisão.

De acordo com fontes do jornal britânico Mirror, não se sabe como a notícia foi recebida pelo duque de Sussex já que Camilla era amante de seu pai na época em que ele ainda era casado com a mãe, a Lady Diana. Por outro lado, segundo o Daily Mail, o irmão do príncipe, William, e sua esposa, Kate Middleton, já teriam abençoado a escolha de Elizabeth II.

O duque apoia a decisão. Nada disso deve ter sido muito fácil para ele. O início do casamento do Charles com a Camilla foi marcado por algumas rusgas intensas na família, com todos muito reticentes. O William não tinha o melhor dos relacionamentos com o pai dele nessa época. Hoje ele vê como a Camilla faz o pai dele feliz, algo que ele já aceita. O relacionamento dele com o Charles está melhor do que nunca. Ele e a Camila não são necessariamente próximos, mas eles se dão bem e hoje são uma família muito unida, disse a fonte.

O anúncio surpresa da monarca aconteceu dias antes da celebração que marcou os 70 anos de Elizabeth II no reinado.

É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte, disparou na ocasião.