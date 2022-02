Sophia Abrahão se revolta com atitude de Maria no jogo da discórdia do BBB22: Ridícula

08/02/2022 | 11:10



O jogo da discórdia do BBB22, na noite da última segunda-feira, dia 7, deu o que falar fora do confinamento!

Ligadinha na casa mais vigiada do Brasil, a atriz Sophia Abrahão se revoltou com uma atitude de Maria durante a dinâmica e desabafou em sua conta do Twitter.

Que isso MARIAAAA???? Ridícula! precisava desse murro na cabeça do Arthur?, disparou ela. Lembrando que Sophia trabalhou com Arthur na novela Rebelde, na versão exibida pela Record TV.

Em outra postagem, a atriz debochou do comportamento da sister:

Maria falando de falta de educação? SÉRIO isso?

Sophia também aproveitou para declarar a sua torcida nesse paredão:

Gente, amanhã vai ser um tombo. DG se voltar, vai voltar com sangue no olho!!! Naiara não vai movimentar em absolutamente nada se voltar do paredão.. vai ser como se ela não tivesse ido.

No final, a atriz ainda opinou sobre a dificuldade dos brothers em se expressar:

Eu fico impressionada com como as pessoas não conseguem se expressar Cara com lágrimas de alegria #BBB22. Gente, impressionante como a única pessoa que sabe se comunicar na casa é o Arthur, né?