Governo conversa com a Petrobras, mas não interfere nos reajustes, afirma MME

07/02/2022 | 18:26



O Ministério de Minas e Energia (MME) mantém conversas constantes com a Petrobras, segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta, Rafael Bastos da Silva. Ele enfatizou, no entanto, que não há interferência do governo nas decisões de reajustes da estatal.

"A conversa é constante, claro. A Petrobras é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Mas não há nenhuma interferência política", disse o secretário, complementando que o governo e a empresa trocam informações como todas as estatais vinculadas ao MME.

Em evento de anúncio de investimento na usina produtora de CO2 verde do Grupo Urca, no Rio, Silva ainda afirmou que o governo está trabalhando com o Legislativo para encontrar a melhor solução para reduzir os preços dos combustíveis.

Entre as propostas que vão tramitar no Congresso está a PEC dos Combustíveis, que prevê desoneração fiscal para baixar os valores cobrados dos consumidores. O governo possui estudo sobre a efetividade da proposta, mas o secretário não quis comentar o conteúdo desse estudo.

Os preços dos combustíveis da Petrobras têm sido alvo de críticas de consumidores e até mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro. O tema está pautando a campanha dos principais pré-candidatos à Presidência.