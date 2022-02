Briga entre os brothers, beijo de Linn e Maria; confira tudo que rolou na madrugada do BBB22

05/02/2022 | 10:11



O clima finalmente esquentou na casa mais vigiada do Brasil! Na madrugada deste sábado, dia 05, teve festa, conversas, brigas e mais um beijão entre Linn da Quebrada e Maria.

Mas que tal começar por uma discussão? Na sala do confinamento, Pedro Scooby e Douglas Silva estavam brincando com Arthur Aguiar e relembrando algumas atitudes dele na festa passada.

Sentado no sofá, o marido de Maíra Cardi mostrou se incomodado e ironizou as brincadeiras:

- Por mim, vocês podem continuar, faz diferença nenhuma, mas você tá aí de otário. Está dando show de otário, mas continua, tá irado.

Tiago Abravanel chegou no local e saiu em defesa de Arthur.

- Vocês são muito chatos, disse.

- Zoeira sadia, rebateu Douglas.

Visivelmente irritado, Abravanel discordou:

- Vocês fazem isso o dia inteiro. É uma zoeira sadia quando você não é o foco da zoeira.

Scooby, que até então só escutava, disse:

- O Douglas me zoa o dia inteiro. O que a gente tá gastando desde o primeiro dia da foto dele piscando o olho? E nunca ele foi foco.

Tiago novamente rebateu:

- Uma coisa. Se você não consegue ouvir que vocês estão o dia inteiro zoando o Arthur e o PA, então depois eu mando pra vocês o vídeo. Nome disso é bullying.

Indignado com a resposta do neto do Silvio Santos, o surfista respondeu:

- Brincando com o quê? Negócio do ursinho? Então, não pode mais zoar. É bullying.

Tiago então finalizou:

- Eu tô de fora aqui olhando a brincadeira e tô vendo o quanto ele não tá gostando da brincadeira.

Saindo do climão entre os brothers, vamos para os acontecimentos na área externa da casa.

Dias após trocarem um beijão em uma das festas, Linn da Quebrada e Maria protagonizaram outro beijo quente no meio da pista de dança. Bebendo e dançando juntinhas, as sisters curtiram a noite em grande estilo. Vale pontuar que Maria movimentou o edredom com Eliezer, e afirmou, durante a festa, que só existe um casal no confinamento, Eslovênia e Lucas.

Douglas Silva pede desculpas para Tiago Abravanel

Para evitar problemas mais para frente, Douglas decidiu conversar com Tiago Abravanel e se desculpar após a discussão que ocorreu na sala.

- Irmão, não queria te levar naquele lugar de choro, disse DG.

- A gente aprende junto, afirmou Tiago.

- Eu que agradeço, mas aquela palavra leva um bagulho, refletiu Douglas.

- Eu usei errado, me perdoa, conclui o ator.

- Deixou a gente num lugar muito ruim, tá ligado? E nem era isso, respondeu o carioca.

Enquanto Douglas foi conversar com Tiago, Scooby foi se acertar com Arthur:

- A gente gosta de você. E você falou uma parada que eu achei linda quando você chegou: -eu estou aqui para me transformar. Eu acho, como amigo, que se transformar é isso. Você não pode deixar essas coisas acontecerem na sua vida. Aqui é um reflexo da nossa sociedade. Se as coisas forem mal faladas, vira fofoca. Quando vê, o cara já é um otário. Sou o cara mais calmo do mundo, mas naquela hora eu tive que falar porque esse é um peso muito grande, isso reverbera... Mas amanhã a gente conversa. Só queria te falar.

Os dois então se abraçaram e curtiram a festa.