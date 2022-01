Após grande repercussão na web, Flávio Nakagima apaga post com texto para Gabriel Medina

28/01/2022 | 17:10



Após o anúncio do término de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, um amigo antigo do surfista, Flavio Nakagima, fez um post no Instagram com um texto sobre sua relação com Medina, com quem ele não fala há dois anos - desde 2020, quando o relacionamento do surfista começou.

Mas após a grande repercussão na web, dividindo opiniões sobre a própria postagem e o momento em que foi publicada, Nakagima acabou apagando o post. No texto ele mandava uma mensagem de apoio à Gabriel, ressaltando que amigos nunca vão embora. Flávio não se pronunciou sobre o post e também não comentou nada sobre ter apagado a publicação.

A web pirou com o texto e repercutiu o assunto:

Pesado aquele texto, mas o Medina e o Naka era muito unidos mesmo, a Brunet separou geral do Medina, disse um internauta.

Esse Naka é um bicoiteiro, Medina precisa fugir dessa cara, discordou outro.