Entenda o motivo de Jade Picon usar fita adesiva para tampar o umbigo e evitar energias negativas

22/01/2022 | 11:11



Mais uma vez Jade Picon viralizou na web por suas atitudes dentro do BBB22. Depois de não encostar na maçaneta da porta de entrada do programa, ao fazer sua estreia na piscina do Big Brother Brasil na sexta-feira, dia 21, usando um biquíni de crochê lilás com chapéu combinando, a sister chamou a atenção por estar com o umbigo tampado!

Os comentários aconteceram porque em 2020 a participante do grupo Camarote fez uma publicação em sua conta do Twitter falando sobre o assunto.

Quem aí também tampa o umbigo? Quem sabe, sabe.

Lembrando que, de acordo com a crença, tampar o chakra umbilical repele e evita a absorção de energias negativas. Segundo explicação do jornal Extra, o chakra do plexo solar ou manipura fica acima do umbigo e nada mais é do que o centro da energia mística. Na crença, esse ponto é extremamente poderoso porque quando é afetado desalinha os outros chakras, afetando o equilíbrio físico, mental e espiritual.