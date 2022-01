Brasil terá três presidentes de júri no festival Cannes Lions 2022

22/01/2022 | 11:00



A edição 2022 do Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade terá três brasileiros entre os 29 presidentes de júri das categorias de premiação do evento, que prepara uma edição híbrida para este ano.

Apesar do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus, está confirmada a volta de ao menos parte dos participantes ao Palácio dos Festivais, na Riviera Francesa, entre os dias 20 e 24 de junho.

As inscrições de trabalhos de agências e anunciantes já estão abertas. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Luciana Haguiara, diretora executiva de criação da Media Monks, empresa do grupo S4, de Martin Sorrell (ex-WPP), é a única brasileira selecionada que trabalha no País. Ela vai liderar o júri da categoria Digital Craft - que analisa o acabamento das peças desenvolvidas para mídias digitais -, da qual já havia sido jurada no ano passado.

Os outros dois brasileiros à frente de júris são profissionais de renome que atuam no exterior. É o caso da executiva Patrícia Corsi, chefe global do marketing da área de produtos de consumo e responsável pela área digital da multinacional alemã Bayer. Ela vai liderar o júri de Health & Wellness, dedicado a campanhas e ações de saúde e bem-estar - a categoria faz parte da vertical de saúde de Cannes Lions, que inclui um festival paralelo, com palestras e painéis próprios, o Lions Health.

Já o executivo brasileiro Marcel Marcondes, presidente global da Beyond Beer, braço da AB InBev, ficará a cargo de liderar o júri de Entertainment Lions for Sport, que avaliará as melhores campanhas que unem entretenimento e esporte - tipo de ação em que as indústrias de bebidas costumam investir fortemente. A Beyond Beer é o braço da gigante das bebidas que busca ampliar o portfólio do negócio além das cervejas, com lançamentos de drinques prontos e vinhos, por exemplo.

Mas há ainda uma quarta conexão entre os presidentes de júri. O português Hugo Veiga, chefe global de criação da agência Akqa, que atua a partir do escritório de São Paulo. Ele vai presidir o júri da categoria Mobile Lions, que elege os melhores trabalhos em todo o mundo desenvolvidos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.