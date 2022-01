Fim da polêmica! Família de Marília Mendonça autoriza música com Naiara Azevedo

22/01/2022 | 10:10



Ao que tudo indica, a polêmica envolvendo o lançamento da música feita por Marília Mendonça em parceria com Naiara Aevedo chegou ao fim. De acordo com o colunista Leo Dias, a família da Rainha da Sofrência, que morreu em novembro de 2021 em acidente aéreo, autorizou oficialmente que Naiara lance a versão original de 50%, gravada em setembro de 2020.

E diante da novidade, o jornalista ainda esclarece o que, de fato, causou incômodo em dona Ruth Dias e em João, mãe e irmão de Marília, diante do lançamento da canção. Em contato com Robson Cunha, advogado da família, foi esclarecido a chateação:

Tanto dona Ruth quanto João esclarecem que nunca foram contrários ao lançamento do clipe original gravado com a Marília, mas sim à nova gravação, que aconteceu em 19 de dezembro de 2021, após a morte da cantora. Para eles havia um tom apelativo e diferente daquilo que pretendem passar para os fãs da Marília, que é uma imagem de uma mulher batalhadora, forte e que mesmo diante das adversidades buscou a forma positiva das coisas.

Aliás, este é um posicionamento sempre dito por dona Ruth sobre a memória da filha.

Ela defende e apoia as homenagens à Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo, diz Robson Cunha.

Para quem não acompanhou a história, no novo material gravado para o DVD, Naiara se emociona ao ver a imagem de Marília no telão e chega a chorar. Dona Ruth não quer que a imagem da filha seja associada a sofrimento, tristeza ou qualquer sentimento de dor.

O advogado ainda esclarece que a produção da Naiara Azevedo entendeu e concordou com as ponderações da família da Marília e está de acordo em respeitar aquilo que foi feito com a Marília em vida ao invés da nova versão gravada. As partes já estão conversando para a definição de uma melhor data para o lançamento.