Auricchio e Thiago têm encontro com Rodrigo

Sérgio Vieira

Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 08:13



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) reuniram-se, na tarde de ontem, com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), para tratar do andamento de obras relacionadas ao município, como mobilidade e saneamento básico. É a primeira visita de Auricchio ao Palácio dos Bandeirantes desde que o tucano reassumiu o comando do Executivo, no fim de dezembro.



Entre os temas do encontro, as autoridades trataram do avanço das obras do Piscinão Jaboticabal, reservatório que fica na divisa das cidades de São Caetano, São Bernardo e São Paulo, e que começou de fato no dia 27 de dezembro. Também falaram sobre as obras para implementação do BRT-ABC (sistema de ônibus de alta velocidade) e reforma da Estação São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).



Na semana passada, o governo do Estado anunciou obras de revitalização em quatro estações da Linha 10-Turquesa, que cruza a região: Capuava (que ficará fechada temporariamente), Prefeito Saladino, Utinga e São Caetano.



O secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano e presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, e o presidente da CPTM, Pedro Moro, também participaram da agenda com o vice-governador.



Para o prefeito de São Caetano, a reunião na sede do governo paulista foi extremamente produtiva. O objetivo é garantir que as obras estaduais andem em ritmo acelerado, a exemplo do que vem adotando na sua gestão municipal. “Estamos trabalhando para assegurar que os grandes projetos do governo do Estado em São Caetano tenham a celeridade que a nossa cidade e nossos moradores precisam”, disse Auricchio. “E o vice-governador reiterou esse compromisso, o que nos deixa muito satisfeitos”, afirmou.



O deputado estadual também entendeu como positivo o resultado da reunião de trabalho. “Nosso mandato conseguiu abrir portas e avançamos em conquistas como o Piscinão Jaboticabal, BRT e reforma da estação. Viemos reforçar o nosso compromisso em manter esse diálogo”, disse Thiago.



Rodrigo Garcia, que assume oficialmente o comando do Estado em abril, com a saída de João Doria (PSDB) para disputar a Presidência, esteve na posse oficial de Auricchio, no dia 23 de dezembro, na Câmara. O ainda vice-governador será o candidato do PSDB ao governo do Estado na eleição deste ano.