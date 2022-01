Camarote disputa prova no BBB22; Arthur Aguiar e Douglas Silva conquistam imunidade

21/01/2022 | 01:10



A casa do BBB22 está pegando fogo! Após a chegada de Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar, os brothers passaram o dia super agitados - e até fizeram a famosa rodinha de apresentações que acontece em todo início de reality.

No programa ao vivo, chegou a vez do grupo camarote disputar a prova de imunidade. Para ganhar, os participantes tinham que ter boa pontaria e lançar um objeto em um tabuleiro gigante que havia no gramado. Caso o objeto caísse na casa certa, a dupla pontuava.

Após sete rodadas, Arthur Aguiar e Douglas Silva levaram a melhor e conquistaram a tão sonhada imunidade na primeira semana do reality.

Vale lembrar que, na próxima sexta-feira, dia 21, os brothers farão outra prova - que definirá o anjo e o líder da semana.

Imperdível, né?