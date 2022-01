Uma retrospectiva de 1991. Nunca se fez tanta memória. E o Gipem inscreveu seu nome na história

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 05:08



Antonio de Andrade falava do Grupo Independente de Pesquisadores da Memória, o Gipem, revolucionário grupo que rompia barreiras e participava de uma série de operações no Grande ABC, Paschoalino Assumpção, Philadelpho Braz, José Duda Costa e Adriana Andreone à frente. Andrade listava:

Os momentos emocionantes do resgate do Cine Carlos Gomes.

A criação da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

O lançamento de livros por autores como Octaviano Gaiarsa, Manoel Novaes e Armando Mazzo.

A consolidação da revista “Raízes”, que chegava à sua edição número 5.

A consolidação do Museu de Santo André, instalado no antigo I Grupo Escolar da Rua Senador Flaquer.

A reabertura do Museu Histórico e Pedagógico Antonio Raposo Tavares, na Chácara Silvestre.

Escrevia Andrade: “O Gipem segue sua trajetória mambembe pela região, disseminando informações, agregando simpatizantes, coletando relicários de nossos antepassados, gerando fatos e acontecimentos culturais, cobrando das autoridades maior atenção para com o nosso patrimônio.

Pois é, amigo Andrade: plantava-se uma semente que frutificou nestes 30 anos. Há tropeços, aqui e ali, subserviência muitas vezes, mas a verdade é que alguma coisa de bom sobrevive, mesmo que em feudos, mesmo sem tanta participação popular – que era o que menos o Gipem queria. Enfim, nem tudo é perfeito, né?

Crédito da foto – Adelmo/Banco de Dados (21-12-1991)

NAS COSTAS. Capengando, rompendo barreiras, seguia o Grande ABC guiado pela Memória ensaiada, buscada, rabiscada, construída: e três décadas se passaram...

Astros do rádio

Texto: Milton Parron

Nicolau Tuma começou no rádio como locutor, na Educadora Paulista, em 1929. Nessa mesma emissora, em 1931, ele narrou um jogo de futebol pela primeira vez. Foi pelo oitavo Campeonato Brasileiro entre as seleções de São Paulo e do Paraná. Resolveu ser diferente e, em vez de narrar cadenciado como faziam os poucos locutores da época, decidiu descrever os lances acompanhando a velocidade da bola. Isso aconteceu há 92 anos e até hoje o estilo criado por ele é imitado pelos narradores esportivos no mundo inteiro.

Outro nome importante do rádio, Murilo Antunes Alves, também foi narrador esportivo, por sinal, o primeiro profissional contratado pela Rádio Bandeirantes nessa especialidade. Foi em 1942. Mais tarde, já na Record, Murilo tornou-se repórter político, o primeiro do rádio de São Paulo e, nessas funções conseguiu feitos notáveis, um deles uma entrevista exclusiva com Getúlio Vargas, em 1948, quando ele estava isolado em sua fazenda no interior do Rio Grande do Sul, distante da política, depois de ter sido deposto após 15 anos exercendo ditatorialmente a chefia de governo.

Por fim, Blota Júnior que, poucos sabem, também começou no rádio narrando futebol, por sinal, ele transmitiu o jogo Palestra Itália 6 x Coritiba 2, na inauguração do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em abril de 1940.

Tuma. Murilo e Blota Junior estarão no programa “Memória” deste final de semana contando fatos interessantíssimos de suas carreiras.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 22 de janeiro de 1972 – Ano 14, edição 1747

MAUÁ – Amanhã (domingo, 23-1-1972) terão início as solenidades de inauguração da nova igreja São Pedro, de Vila Guarani.

Uma comissão de 22 membros, encabeçada pelo padre Heitor de Carli, conduziu os trabalhos.

Em dois meses foram assentados 22 mil tijolos.

Padre Heitor já havia construído outras igrejas, todas em Santo André: Vila Palmares, Parque Novo Oratório (antiga Fazenda da Juta), Jardim Ana Maria e Parque Capuava.

EM 22 DE JANEIRO DE...

1842 - Lei provincial define as divisas entre a Freguesia de São Bernardo e Santo Amaro.

1932 - São Bernardo inaugura pavilhão industrial na Exposição da Água Branca, em São Paulo: a região participava das comemorações do IV Centenário de Fundação da Capitania de São Vicente.

1942 - Decreto-lei 4048 cria a Escola Senai, de Santo André.

1957 – Incêndio atinge a tubulação da Cia. Docas de Santos, que conduz petróleo para as Refinarias Presidente Bernardes e Capuava, em Mauá. Um pescador morreu.



1977 – Prefeito Antonio Pezzolo, de Santo André, inaugura o Posto de Puericultura Dr. Leonardo Soldani, no bairro Cata Preta.

Morre a cantora e compositora Maysa, 40 anos, em acidente na ponte Rio a Niterói.



SANTOS DO DIA

Vicente da Espanha ou Vicente Pallotti

José Nascimbini

Laura Vicuña

Guilherme José Chaminade

MUNICÍPIO PAULISTA

Hoje é o aniversario do mais antigo Município brasileiro, São Vicente, fundado em 1532 pelo navegador Martim Afonso de Souza.

