Homem morre em acidente de trânsito na Avenida Castelo Branco

Um motociclista, 21 anos, morreu após colidir com carro na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no Bairro Assunção, em São Bernardo. O caso registrado no 3º DP (Distrito Policial) da cidade aconteceu na madrugada deste domingo (12). Identificado como Kaio Gonzaga da Silva, o jovem morreu no local. Essa é a segunda morte no trânsito reportada neste fim de semana na região - na sexta-feira (10), uma garota de 19 anos foi atropelada em São Caetano por um motorista embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada pelo motorista do carro, um homem de 47 anos. Quando chegaram ao local, viram Kaio e uma adolescente, 17 anos, que estava na garupa da motocicleta, caídos no chão. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e a menina foi levada ao Hospital de Urgência de São Bernardo, onde permanece em observação médica.

Mais informações em breve.