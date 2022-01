Enquanto equipe de Tiago Abravanel teme que Silvio Santos atrapalhe neto no BBB22, brother dorme tranquilo chupando o dedo

18/01/2022 | 10:10



Parece que Tiago Abravanel dormiu feito um bebê na primeira noite na casa do BBB22. Na manha desta terça-feira, dia 18, o brother foi flagrado até chupando o dedo enquanto as luzes continuavam apagadas. Pleno, né?

Enquanto isso, do lado de fora, a equipe do artista se preocupa que Silvio Santos possa atrapalhar o desempenho do neto no reality. Segundo o colunista Leo Dias, desde que Tiago foi confirmado no BBB, as redes sociais foram tomadas com rumores de que o SBT poderia exibir chamadas expressando sua torcida pelo participante.

A ideia, no entanto, causa divergências até entre a família Abravanel. Para Ligia, irmã de Tiago, a atitude pode passar a impressão de que o neto de Silvio Santos tem uma vantagem desproporcional em relação ao resto dos participantes.

- Ainda não tenho opinião formada, disse em conversa no Space do Muka - sala de bate-papo no Twitter.

Ligia ainda pontou que o programa tem sido visto, pelo menos nos últimos anos, como uma forma de beneficiar os menos favorecidos, e que a campanha na emissora do avô poderia favorecer a imagem de Tiago como herdeiro do SBT.

- Claro que meu irmão é privilegiado, mas a gente não é herdeiro de nada. Muita gente vem na frente, antes de nós herdarmos alguma coisa.

Eita!