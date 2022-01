DF inicia vacinação de crianças com 3,6 mil doses aplicadas no domingo

16/01/2022 | 21:34



Com a chegada de vacinas pediátricas da Pfizer, a imunização infantil contra a covid-19 no Distrito Federal começou às 8 horas deste domingo, 16. Crianças com 11 anos ou de 5 a 10 anos com comorbidades e deficiências permanentes foram imunizadas em 11 pontos da unidade da Federação.

De acordo com a Secretaria de Saúde local, foram aplicadas 3.646 doses neste domingo, das 10 mil distribuídas.

A campanha continua nesta segunda-feira, 17.