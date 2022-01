D'Black se defende ao ser chamado de abusivo por Nadja Pessoa

13/01/2022 | 09:10



D'Black manteve a postura ao ser questionado sobre as acusações de Nadja Pessoa. Caso você esteja por fora, a atriz disse ter vivido um relacionamento abusivo com o cantor e ainda o chamou de psicopata.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, ele declarou:

- Ainda não assisti a matéria?mas como tenho feito há quase dois anos de repetidas vezes que ela conta a mesma história, prefiro seguir meu caminho e sinceramente torço pra que ela encontre um caminho de amor e paz na vida dela.

Acusações de Nadja Pessoa

Em entrevista ao podcast de Juju Salimeni, a atriz relata ter sido traída diversas vezes pelo ex-marido, o que acabou contribuindo para que ela desenvolvesse depressão.

- Antes de entrar no Power [Couple] eu já estava em depressão. Eu tinha ido em três psicólogas e todas as três disseram que eu estava com depressão, inclusive a psicóloga do programa. Isso antes do primeiro reality, por conta do relacionamento abusivo que eu sofri. Ele tentava me fazer como culpada de tudo. [...]Eu me curei quando houve a separação. Eu sofri. Eu fiz terapia com sexóloga, porque eu tinha perdido o desejo sexual por ele, por conta da depressão, que traz isso. Os remédios que eu estava tomando também faziam isso. E ele falava o tempo todo: ?culpa sua?. Uma responsabilidade muito grande em cima de mim. E fizemos terapia de casal com a sexóloga pra entender o que estava acontecendo.

Além disso, ela ainda citou um episódio desconfortável após D'Black vencer o Dancing Brasil.

- Na noite que ele ganhou, a gente chegou no apartamento e ele me disse assim: ?agora eu estou milionário, não preciso mais de você?. Nunca mais esqueço disso. É pior que bater. Ele quis terminar, eu tentava segurar o relacionamento, aquela coisa de família. A gente veio morar em São Paulo, a mulher [bailarina] era do Rio. Ela saiu do Rio e veio morar em São Paulo também.