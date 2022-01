Governo estadual anuncia compra de novos testes para a Covid e pré-cadastro de crianças no programa Vacina Já

Heitor Agricio

Especial para o Diário



12/01/2022 | 13:20



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, no início da tarde de hoje, que foram adquiridos 2 milhões de novos testes rápidos de Covid-19 para a rede estadual. O resultado dos testes saem em aproximadamente 15 minutos e tem 98% de eficácia.

Doria também anunciou a abertura do pré-cadastro de crianças a partir de 5 a 11 anos no site do programa Vacina Já. A previsão é dar inicio à vacinação a partir do dia 14, assim que o Ministério da Saúde distribuir as doses para o Estado. As vacinas aplicadas nessas crianças serão da Pfizer.

Devido a elevação do número de casos, o governador também recomenda que as prefeituras diminuam em 30% a capacidade de público em eventos musicais e esportivos, e que sejam reforçadas as medidas de segurança nesses locais.Mais atualizações em breve.