Paranapiacaba vira opção para turistas nas férias de janeiro

08/01/2022 | 08:48



Construída na década de 1860 pela empresa inglesa São Paulo Railway Company, e declarada patrimônio nacional, a Vila de Paranapiacaba, em Santo André, torna-se opção de turismo para quem permanece no Grande ABC durante as férias de janeiro. Há atividades pagas e também gratuitas, como a contemplação das flores que abundam no local.



Na Parte Baixa da vila, a exuberância das hortênsias nas proximidades do Largo dos Locobreques chama a atenção dos visitantes. A planta, de origem asiática, é abundante na região desde a época da Rede Ferroviária Federal, empresa que controlava a ferrovia até a década de 1990.



Entre as atrações históricas se destaca o Museu Castelo, construído no fim do século XIX e moradia dos engenheiros-chefes da ferrovia. Atualmente o espaço abriga exposição que resgata a história da vila e da estrada de ferro. Visitas de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. Ingresso a R$ 10, com direito a visita monitorada. O endereço é Caminho do Mens, s/nº.



A Casa da Família Ferroviária é outra atração bastante procurada pelos visitantes. O local reconstitui uma moradia da vila da década de 1930 com objetos de época e uma lareira, além de fotos e textos. Visitas de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. Ingresso a R$ 5, com direito a visita monitorada. O endereço é Avenida Fox, s/nº.



Além da história, quem vai a Paranapiacaba pode entrar em contato também com a fauna e a flora locais. No entorno da vila está localizado o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, com área de mais de 4 milhões de metros quadrados em meio à Mata Atlântica. A área abriga as nascentes do Rio Grande, principal formador da Represa Billings.



O parque conta com seis trilhas que podem ser percorridas com o acompanhamento de monitores credenciados pela Prefeitura de Santo André. A recepção dos turistas é feita no Centro de Visitantes do Parque, na Rua Direita, 371. Visitas de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. O telefone é o 4439-0321. As caminhadas têm um custo a partir de R$ 20 por pessoa.



Para quem curte caminhar ou andar de bicicleta, a opção é a Rota da Madeira. Com um trajeto de 34 quilômetros, o circuito pode ser autoguiado mas, pela longa extensão, para a segurança dos visitantes, recomenda-se a contratação de um guia cadastrado no Centro de Visitantes do Parque.



Nos fins de semana, das 10h às 17h, quem visita Paranapiacaba pode conferir a tradicional Feira do Cambuci, no Antigo Mercado. Empreendedores locais oferecem produtos como doces, salgados, sorvetes e a famosa cachaça produzida com o fruto típico da Mata Atlântica. Outra opção, no mesmo horário, é a Feira de Artes e Antiguidades. Com a participação de 30 expositores em sistema de rodízio, a atividade ocorre no Galpão de Solteiros, na Avenida Schnoor, 404, na Parte Baixa da Vila, em frente à Casa Fox.



Centro de Informações Turísticas, no Largo dos Padeiros, funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 16h. A vila tem ainda serviços de pousada e alimentação.