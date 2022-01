Crateras em rua do Zaíra, em Mauá, põem em risco a segurança de motoristas

Thainá Lana



07/01/2022 | 08:25



O tamanho dos buracos impressiona quem passa pela Avenida Adilson Dias, no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Há cerca de duas semanas surgiram três crateras no asfalto, sendo que a profundidade de uma impossibilita que os motoristas consigam transitar pela via, que é extremamente íngreme.

Para desviar do buraco, os veículos acabam formando uma fila em frente às casas e gerando trânsito no local, algo que não era comum no bairro.

Fernando Barbosa Ferreira dos Santos, 22 anos, mora na casa defronte aos três buracos e reclama do barulho do trânsito. Além do incômodo causado pelas buzinas, ele afirma que presenciou diversos veículos que foram danificados após caírem no buraco.

“O movimento dos carros aqui na rua mudou muito por conta desses buracos. Os veículos que estão subindo vão ao encontro dos que estão descendo e tentando desviar das crateras. É aí que começa o barulho, é buzina para todo lado e muitos motoristas acabam ficando impacientes com a situação”, explica o morador, que também ressalta o perigo de acidentes no local.

“Meu medo é que alguém possa cair nesses buracos, seja de noite ou até mesmo escorregar por conta da chuva. Do jeito que está a situação, a pessoa pode se machucar feio”, finaliza Fernando, que é operador de máquina e mora há cinco anos no endereço.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura de Mauá informou que já havia realizado o serviço na tarde de ontem, conforme programação da Operação Tapa-Buraco da cidade. Porém, segundo apurado pela equipe de reportagem, o buraco tapado foi em outra via próxima, e não a informada ao Paço. O morador Fernando Barbosa confirmou que nenhum serviço foi feito no endereço. “Essa rua da foto (enviada pela Prefeitura) não é a minha. Os buracos continuam no mesmo lugar, nenhuma reparação foi feita ainda”, esclareceu.



OPERAÇÃO TAPA-BURACO

Em justificava, a Prefeitura de Mauá informou que os buracos da Avenida Adilson Dias serão tapados em breve, conforme programação.

Por meio de nota, o Paço Municipal reforçou o compromisso para realizar os serviços e justificou a quantidade de ruas deterioradas como falha da antiga gestão.

“Vale lembrar que a atual gestão recebeu a cidade com quantidade imensa de vias deterioradas e tem trabalhado para resolver esse problema. Em 2021, a prioridade das ações da Prefeitura foi na área da saúde, por motivos óbvios, já que a pandemia de Covid estava em seu momento mais crítico. A administração municipal tem ciência dos problemas das vias – abandonadas pela gestão anterior – e neste ano fará ações intensas no sentido de recuperar ruas e avenidas danificadas pela falta de manutenção.