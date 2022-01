Mãe do cantor Maurílio fala pela primeira vez sobre morte do filho: Não espere pra dizer que ama

04/01/2022 | 12:10



Passado alguns dias da morte do cantor sertanejo Maurílio, Dona Odaisa Delmonte, mãe do artista, emocionou a todos ao fazer uma homenagem ao compositor que faleceu por complicações de um tromboembolismo pulmonar em dezembro de 2021.

No Instagram, a mãe do artista compartilhou um clique feliz com o filho e fez um desabafo sobre a perda.

Minha vida todinha nessa foto. O tempo não espera ninguém, não espere para dizer que ama, escreveu ela, de forma emocionada.

O cantor, da dupla com Luíza, morreu aos 28 anos, após 14 dias de internação em um hospital de Goiânia. Ele sofreu três paradas cardíacas, problemas renais e até neurológicos durante esse período. O artista foi internado no dia 15 de dezembro, após sofrer um mal súbito durante um show, e a notícia do falecimento veio no dia 29 de dezembro, às vésperas do réveillon.

Força para a família!