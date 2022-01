Após término de relacionamento, Felipe Neto gasta 60 mil reais em shopping para se sentir melhor

03/01/2022 | 14:10



Como você viu, Felipe Neto acabou terminando o seu relacionamento com Bruna Gomes por meio de uma troca de mensagens e ligações, e claro, a influenciadora não ficou nada satisfeita com o episódio e foi comentar brevemente sobre a situação em suas redes sociais.

Logo em seguida, o YouTuber comentou que estava passando por um momento difícil em sua vida e que a depressão o levou para o fundo do poço. Agora, Felipe Neto espantou os fãs ao revelar que gastou cerca de 60 mil reais em roupas de cama e toalhas durante uma ida ao shopping.

Foi em um tweet que o influenciador fez o desabafo e justificou de que isso seria uma maneira de consolar o fim de seu relacionamento.

Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri porque cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor.

Em seguida, um usuário perguntou se ele tinha gastado 26 mil reais em lençol e ele prontamente respondeu:

Não. 60 [mil]. Com os edredons, fronhas e toalhas. Eu estou falando, ninguém deve ir ao shopping triste.