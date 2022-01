Copinha começa hoje com quatro sedes e sete times do Grande ABC

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/01/2022 | 00:01



Após não ser realizada em 2021, em razão da pandemia da Covid-19, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje, na disputa de sua 52ª edição, que contará com recorde de times e sedes do Grande ABC: serão sete representantes (entre os 128 participantes) e quatro estádios servindo como base para grupos. Apesar de a bola rolar oficialmente a partir desta tarde, na região a atividade começa para valer na terça-feira, em Mauá, justamente com o dérbi entre Grêmio Mauaense x Mauá FC, no Estádio Pedro Benedetti, a partir das 13h, pelo Grupo 27. Quem também vai a campo na terça-feira é o Santo André, a partir das 17h, em Osasco (pelo Grupo 23), no Estádio José Liberatti, diante do Osasco Audax.

Os demais estreiam na quarta-feira. A partir das 11h, em Jundiaí, no Estádio Jayme Cintra, o São Bernardo FC encara o Paulista. Às 13h, no Estádio do Inamar, em Diadema, o Água Santa mede forças com o Real Ariquemes-RO, em duelo do Grupo 28, que ainda é composto por Palmeiras e Assu-RM, que jogam às 15h15. Pela Chave 22, com sede no Estádio do Baetão, o EC São Bernardo enfrenta o São Bento, de Sorocaba, a partir das 17h. Pelo Grupo 18, no Anacleto Campanella, o São Caetano duela com o Perilima-PB, às 17h15. No mesmo local, a partir das 19h30, o São Paulo encara o CSE-AL.

As quatro praças esportivas que serão utilizadas passaram por intervenção. O Baetão, por exemplo, teve o tapete sintético e o sistema de iluminação recuperados. O Anacleto Campanella, o Inamar e o Pedro Benedetti receberam manutenções no gramado e em outros setores, como arquibancadas.

HOJE

Quatro confrontos abrem hoje as disputas. Pelo Grupo 3, com sede em Bálsamo, o Mirassol enfrenta o Taguatinga-DF, a partir das 13h45, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, mesmo palco de Sport-PE x Confiança-SE, às 16h. Já pelo Grupo 4, em Lins, o Linense duela com o Andirá-AC, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, que. às 20h45, recebe Atlético-MG x Desportivo Aliança-AL

Torcida será permitida nos estádios, desde que esteja vacinada

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior deverão estar obrigatoriamente vacinados e, para acessar os estádios, precisam comprovar a imunização. A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou protocolo que deve ser seguido pelas torcidas, na qual deixa claro a necessidade de ter esquema vacinal completo ou, no mínimo, apresentar teste negativo para Covid-19, entre outras exigências.