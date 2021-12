Camilla De Lucas desabafa após Multishow negar que ela apresentará programa

30/12/2021 | 11:10



Que baita confusão! Anteriormente, havia sido anunciado que Camilla de Lucas iria comandar a atração BBB-A Eliminação no próximo ano. No entanto, o Multishow, da Rede Globo, voltou atrás e, em comunicado à imprensa, disse que, na verdade, Ana Clara e Bruno de Luca vão cuidar da apresentação. Diante do equívoco, a ex-BBB foi até as redes sociais e fez um desabafo sobre aceitação.

Eu lembro que a pior fase da minha vida foi no ensino médio quando me esforçava pra ser aceita pelas pessoas da sala. Quando comecei a trabalhar com a internet em 2017 não entendia como tinha entrado nisso se desde 2011 aceitação alheia era minha maior fraqueza.

Depois, a influenciadora ressaltou a importância de sempre ser você mesmo, independente das circunstâncias.

Na verdade só fui feliz quando entendi que a maior aceitação da nossa vida não vem aqui da terra. Porque a única pessoa que verdadeiramente nos ama vem do alto. Nossa felicidade sempre vem disso! Se você também lida com isso na sua família, no seu trabalho saiba que você só precisa ser você sempre!