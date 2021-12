Daiana Garbin defende Tiago Leifert após polêmica com Ícaro Silva: Seu coração é enorme

28/12/2021 | 10:10



Mais um capítulo sobre a polêmica de Tiago Leifert com Ícaro Silva se inicia... Desta vez, Daiana Garbin esposa do ex-apresentador do BBB defendeu o maridão após ele publicar um vídeo, na última segunda-feira, dia 27, explicando o seu lado da história da briga com o ator. Nos comentários da postagem, Daiana escreveu:

Todos que te conhecem sabem o homem incrível, generoso e respeitoso que você é. Seu coração é enorme. Te amo e estarei sempre ao seu lado.

Para quem não se lembra, a treta começou quando Ícaro negou que participaria do reality show por ser um entretenimento medíocre. Tomando as dores, o jornalista rebateu dizendo que a atração provavelmente estaria pagando o salário do ator. Eita!