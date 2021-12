Pelé posa com a esposa após receber alta do hospital!

26/12/2021 | 13:10



Pelé tranquilizou seus seguidores no último sábado, dia 25! Como você viu, no início de dezembro, o ex-jogador precisou ser internado, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, para fazer algumas sessões de quimioterapia, após ter tirado um tumor no cólon em setembro. Agora que está de volta em casa, o Rei do Futebol aproveitou o feriado natalino e fez questão de mandar uma mensagem carinhosa para os fãs.

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos, postou no Instagram, junto de uma foto ao lado da esposa Márcia Aoki celebrando o Natal.

Feliz Natal, Rei. Que bom te ver assim, em casa, sorridente e rodeado de amor, disse uma seguidora.

Vida longa ao rei, desejou outro perfil.