Jandrei diz que chance de trabalhar com Ceni 'pesou' para acertar com São Paulo

26/12/2021 | 13:07



Um dos reforços do São Paulo para 2022, o goleiro Jandrei revelou neste domingo que a chance de jogar sob o comando do técnico Rogério Ceni "pesou em sua decisão" de acertar com o time do Morumbi. O jogador de 28 anos tinha contrato com o rival Santos até o fim do Campeonato Paulista.

"Fiquei muito contente quando soube do interesse do São Paulo. E terei a oportunidade de trabalhar com o Rogério Ceni, isso pesou na minha decisão também", disse Jandrei, em referência ao ex-goleiro, ídolo da torcida do São Paulo.

O jogador havia sido contratado pelo Santos em agosto para virar opção imediata a João Paulo e John, que vinham de lesões na temporada. No entanto, Jandrei ganhou apenas uma oportunidade. E acabou decidindo deixar o clube da Vila Belmiro, com o qual tinha contrato somente até o fim de maio.

No São Paulo, ele será a sombra de Tiago Volpi, titular da equipe há três temporadas, mas que oscilou ao longo de 2021 e virou alvo da torcida. "É uma honra vestir a camisa do São Paulo, que é um clube tradicional do futebol mundial. Estou orgulhoso e me doarei ao máximo para honrar as cores do clube", prometeu Jandrei.

Natural de Itaqui (RS), Jandrei iniciou a carreira na base do Internacional. Depois passou por Novo Hamburgo, Atlético Tubarão e Chapecoense, onde ganhou destaque nacional entre 2017 e 2018. No ano seguinte, recebeu a primeira oportunidade internacional, no Genoa, da Itália. Mas acabou voltando para o Brasil em seguida para defender o Athletico-PR, entre 2020 e este ano.

Além de Jandrei, o clube do Morumbi já contratou o lateral-direito Rafinha e o meia-atacante Alisson. Também renovou o contrato de Arboleda. O acerto do novo goleiro com o São Paulo vai até 31 de dezembro de 2023.