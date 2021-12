Sandra Bernhard explica fim de amizade com Madonna: -Suas relações com as pessoas simplesmente não duram

24/12/2021 | 16:10



Sandra Bernhard e Madonna eram muto amigas nos anos 1980, tão amigas que já surgiram até rumores de que as duas eram namoradas, mas com o tempo, as coisas entre elas mudaram muito.

Segundo o Daily Mail, Sandra explicou recentemente no podcast Hot Takes and Deep Dives os motivos pelos quais a amizade das duas chegou ao fim.

- Eu não gostava de toda a visibilidade e era preciso trabalhar isso constantemente. Como pessoas públicas, todas nós trabalhamos isso até um certo ponto, mas eu sou uma pessoa muito do improviso, tanto no palco quanto em minha vida, e eu não gosto de ser obrigada a ter que me comportar de certa forma para zelar pela minha imagem.

A comediante explicou que relacionamentos eram desafiadores para Madonna.

- Eu acho que por um tempo nós tivemos uma amizade verdadeira, mas é difícil para alguém como ela. Ela realmente não quer alguém por perto que reflita muito quem ela é. Por isso, suas relações com as pessoas simplesmente não duram.

Tem tudo são flores no universo dos famosos, não é mesmo?