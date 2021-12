Juliana Paes relembra como foi trabalhar com Rodrigo Lombardi em Caminho das Índias: -O Rodrigo beija muito bem, tem muita pegada

22/12/2021 | 16:10



Na última terça-feira, dia 21, foi ao ar na Globo o especial 70 Anos Esta Noite, que relembrou momentos icônicos da dramaturgia brasileira, ao lado dos atores que fizeram as cenas acontecerem.

Dentre eles, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi relembraram do par romântico que fizeram na novela Caminho das Índias.

- Normalmente as personagens se apaixonam, tem o primeiro olhar e o clique da paixão, e alo era o caminho inverso, o fim da história não seria como aconteceu.

A atriz também relembrou que chegava a tomar sustos nas ruas com pessoas dizendo que queriam viver um romance similar ao do casal na trama.

- Todo mundo ficou apaixonado pelo Raj, uma loucura.

E foi aí que ela fez um comentário que deixou Lombardi vermelho e rindo, sem graça.

- O Rodrigo, by the way, beija muito bem. Tem pegada, muita pegada.

Quem mais amava ver este par romântico na televisão?