Sem compaixão

Do Diário do Grande ABC



19/12/2021 | 11:49



É de causar espanto a falta de humanidade da administração do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Justamente em um momento em que bancos de sangue registram quedas significativas de doações, principalmente por causa do período de férias, o petista resolveu fazer de tudo para dificultar o estímulo a esse gesto de amor ao próximo.

Como mostra reportagem de capa desta edição do Diário, o chefe do Executivo mauaense decidiu anular uma legislação que estava em vigor e garantia isenção na taxa de inscrição em concursos públicos e assegurava descontos em ingressos para espetáculos culturais e esportivos da cidade para quem fosse doar sangue e medula óssea.

O projeto de lei foi proposto pelo vereador Renan Pessoa (Avante) e aprovado pela Câmara de Mauá, que compreendeu o aspecto social e de estímulo da medida. O prefeito de Mauá, então, entendeu que deveria vetar a proposta, com o argumento de que iniciativa do tipo não poderia partir dos vereadores. Mas a Câmara bateu o pé, ciente de que a legislação poderia contribuir para aumentar a quantidade de bolsas de sangue nos hospitais.

Os vereadores decidiram derrubar o veto do prefeito e, no último dia 9, o presidente do Legislativo, Zé Carlos Nova Era (PL), promulgou a lei. Não satisfeito, e aí que causa ainda mais espanto, Marcelo Oliveira emitiu, no dia seguinte, despacho normativo anulando os efeitos da lei, impedindo que entrasse em prática, e determinando que o departamento jurídico impetrasse Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade). Se o motivo alegado pelo prefeito fosse de fato o impedimento da medida, por qual razão então ele não apresentou um projeto, em nome do Executivo, para validar a medida?

É bem possível que essa ação do petista termine no MP (Ministério Público), como promete fazer o vereador Sargento Simões (Podemos). De qualquer forma, não há nenhuma dúvida de que o prefeito de Mauá fez um desserviço ao simplesmente vetar o projeto sem ao menos apresentar uma alternativa. Pelo visto, o respeito ao ser humano está entre as últimas prioridades da gestão de Marcelo Oliveira.