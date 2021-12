Festa no parque

Da redação



A Prefeitura de Santo André promove hoje, no Parque Central, programação especial que integra o Natal Solidário. Durante todo o dia e parte da noite, o público poderá conferir o Festival Multicultural e atividades recreativas do programa Mais Lazer. O ponto alto da programação, no fim da tarde, será o concerto da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), acompanhada da banda Queen Legacy. Na sequência, haverá show de drones e cinema ao ar livre. A entrada será dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

A partir das 10h, na Tenda Azul do parque, o Festival Multicultural terá a participação de cerca de 50 empreendedores com produtos como artesanatos, artigos de cambuci, costura criativa, cristais, incensos e bijuterias. Haverá ainda a exibição de itens do projeto De Volta Para a Sala, do Semasa, e participação dos alunos do curso era uma nova vez – oficinas de reúso de madeira, parceria entre a Escola de Ouro Andreense e a Secretaria de Cultura. A ocasião marcará o lançamento da cartilha Organizando uma Feira Multicultural, que reúne orientações de como montar eventos deste tipo. Elaborada no formato e-book, a publicação estará disponível a todos os interessados.

Nas proximidades da tenda, os monitores do projeto Mais Lazer realizarão atividades recreativas com brincadeiras e jogos. Haverá ainda lançamento de argola gigante, cama elástica, espaço aventura, tenda do desafio, oficina de confecção e revoada de pipas, além da Árvore dos Desejos, espaço onde os visitantes poderão fazer cartões com pedidos para 2022.



QUEEN SINFÔNICO

O ponto alto da festa será realizado a partir das 18h no palco da tenda amarela, onde a Orquestra Sinfônica de Santo André receberá a banda Queen Legacy para o show Queen Sinfônico. Com regência e direção artística do maestro Abel Rocha, o concerto contará com diversos sucessos da banda britânica, como We Will Rock You, Bohemian Rhapsody e We Are the Champions, entre outros.

“Depois de tanto tempo sem público presencial, levaremos ao Parque Central um espetáculo imperdível. O Queen Sinfônico foi planejado para o aniversário de Santo André no ano passado, mas, por conta da pandemia, não foi possível realizá-lo. Serão momentos inesquecíveis”, explica o maestro Abel Rocha.

Formada em 2018, a banda Queen Legacy conta com a baterista Yara Oliveira, que já tocou no musical We Will Rock You, produzido no Brasil e na Dinamarca pelo guitarrista Brian May e o baixista Roger Taylor, ex-integrantes da banda Queen. O grupo tem ainda em sua formação atual Abner Depret (vocal), Vitor Giovannitti (guitarra), Wallace Queiroz (baixo) e Mizinho Carvalho (teclado).

CINEMA E DRONES

Outra atração de hoje no Parque Central será o espetáculo de drones, que vai acontecer logo após o show Queen Sinfônico. Os equipamentos serão programados para fazer chamativas figuras natalinas.

Depois do show de drones será realizado o cinema ao ar livre, que vai acontecer no palco da Tenda Amarela e exibirá o filme O Expresso Polar. A animação conta a história de um jovem que, na véspera de Natal, vê um trem misterioso com destino ao Polo Norte parar fora de sua janela e é convidado a seguir por uma jornada para visitar o Papai Noel.

O uso de máscara será obrigatório em todas as atrações. A programação completa do Natal Solidário pode ser conferida no site www.natalsolidariosantoandre.com.br.

SERVIÇO

Natal Solidário de Santo André no Parque Central

Atividades culturais, de lazer, cinema ao ar livre, show de drones e concerto da Orquestra Sinfônica de Santo André com a banda Queen Legacy

Data: Hoje, a partir das 10h

Local: Parque Central, Rua José Bonifácio, Vila Assunção

Entrada: Dois quilos de alimentos não perecíveis.