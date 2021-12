Beyoncé estaria interessada em interpretar Tempestade do X-Men

14/12/2021 | 16:10



Seria o início de uma nova Tempestade? Logo depois de Angelina Jolie entrar para o UCM, de acordo com o site Giant Freakin Robot, Beyoncé também revelou ao presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, o desejo de integrar o elenco do Universo Cinematográfico da Marvel para interpretar a personagem do grupo de mutantes X-Men.

A possibilidade da cantora fazer parte da grande família de heróis tem relação com a compra da Fox pela Disney, em 2019. No entanto, sem nenhuma previsão para o novo filme dos mutantes e de quem fará parte do elenco, os fãs seguem especulando e imaginando como será a abordagem do estúdio.

Mesmo sem o pronunciamento oficial, Queen B já deu um pequeno spoiler de como ficaria caracterizada quando se fantasiou de Tempestade em uma festa de Halloween em 2015. Será que Beyoncé entrará mesmo para o time dos heróis?