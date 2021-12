Mateus, da dupla com Jorge, recebe pedido inusitado de fã no meio de show; entenda!

13/12/2021 | 10:10



A dupla sertaneja Jorge e Mateus certamente irá guardar boas lembranças dos shows que realizaram no último final de semana, entre os dias 11 e 12. Isso porque, além de cantarem ao lado de Juliette, os dois ainda presenciaram um pedido para lá de inusitado de um fã que estava na plateia, logo em frente ao palco!

No último sábado, dia 11, a apresentação dos sertanejos foi em Avaré, cidade do interior paulista. Apesar de, a princípio, ser apenas mais um evento na agenda dos artistas, o show acabou sendo marcado por um pedido bastante estranho por parte de um espectador! Em um vídeo que circula nas redes sociais, e que foi até mesmo compartilhado pelo perfil oficial da dupla no Twitter, um homem aparece segurando o celular no alto, com a tela virada para o palco e exibindo a seguinte mensagem:

Pelo amor de Deus, me come Mateus.

Na sequência, Mateus aparece dando risada da mensagem enquanto performa a música Seu Astral. A diversão é tanta que ele chama Jorge para ver a mensagem - e, apesar de ter dificuldades para encontrar o que o amigo estava falando, logo o cantor também cai na risada no meio da letra da canção. O momento viralizou e virou até mesmo hashtag nos comentários das publicações da dupla:

Cadê o vídeo do cara com o celular e a frase? Fui dormir e acordei rindo pra caramba com essa cena!, escreveu um seguidor;

Eu só consigo me lembrar do vídeo do fã, disparou outro;

#peloamordedeusmecomematheus, comentou um terceiro.

Em uma galeria de imagens publicadas no Instagram, também é possível ver uma declaração mais comportada de outra fã para Jorge. Já no domingo, dia 12, a apresentação dos sertanejos na capital carioca contou com a participação de ninguém menos que Juliette, que cantou Aí Já Era ao lado dos músicos. Aí sim!