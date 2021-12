MC Gui, Aline Mineiro, Bil Araújo e Marina Ferrari formam Roça surpresa em A Fazenda 13; entenda a dinâmica da reta final do reality

13/12/2021 | 02:11



A Fazenda 13 está em sua reta final, e por isso, algumas dinâmicas na casa mudaram.

Neste domingo, dia 12, rolou a última prova da edição, que foi muito boa para dois peões, e nem tão boa para outros dois. Divididos em duplas, os peões cumpriram quatro desafios, e a dupla que levou a melhor foi Dynho e MC Gui. Como prêmio, cada um levou um carro zero km! Em segundo lugar ficaram Aline e Marina, em terceiro, Rico e Sthe, e por último, Bil e Solange.

O resultado da prova tem ligação com outra novidade do reality: Roças surpresas! Adriane Galisteu revelou que os finalistas do programa serão definidos por duas Roças Especiais, e como Dynho e MC Gui ganharam a prova, eles selecionaram, de forma intercalada, com quem queriam ir para a Roça. A organização ficou da seguinte forma:

Roça Especial Um: MC Gui, Marina, Bil e Aline.

Roça Especial Dois: Dynho, Rico, Solange e Sthe.

Dois peões serão eliminados de cada uma destas Roças, e os quatro restantes, serão os grandes finalistas de A Fazenda 13!

A votação da Roça Especial Um está aberta, e a eliminação acontece na próxima segunda-feira, dia 13. Já a votação da Roça Especial Dois será iniciada após o término da Roça Um, e a eliminação acontece na próxima terça-feira, dia 14.