Eduardo Costa impede a namorada de ver os filhos

01/12/2021 | 11:11



O namoro de Eduardo Costa e Mariana Polastreli voltou a ser alvo de especulações e muita polêmica após os dois publicarem a primeira foto juntos no Instagram.

Poucos dias após a aparição deles, o ex-marido de Mariana procurou o colunista Leo Dias para afirmar que a influenciadora digital e empresária não vê os filhos deles há quase 60 dias.

Eduardo Polastreli ainda afirma que o ciúme doentio de Eduardo Costa tem impedido Mariana que visitar e ficar com as crianças.

Meus filhos perguntam pra ela quando vem, ela não sabe dizer. Não tem data, nem previsão. E é por ciúmes dele mesmo. Virou prisioneira lá. Ele tá privando a namorada de ver os filhos. Já são dois meses que ela não vem ver os filhos mais velhos, disse Eduardo Polastreli.

Mariana, que mora oficialmente em Vila Velha, no Espírito Santo, não vai à cidade para ver as crianças desde o dia 3 de outubro, segundo o ex-companheiro dela.

Eles se relacionaram por 15 anos e são pais de três filhos juntos. Os mais velhos têm 14 e nove anos de idade, respectivamente. Já o caçula, um bebê de um ano, é o único que está com a mãe.

Ela não está cumprindo o processo de guarda e visitação. Ela teria que trazer o menino de 15 em 15 dias pra minha visitação e não está cumprindo, afirmou ainda Eduardo Polastreli.

O bebê estaria sendo cuidado apenas pela babá:

Ela não trabalha lá. Não faz nada. Deixa o menino por conta de babá 24 horas, completou ele.

Nas redes sociais, Mariana, de fato, mostra apenas os cliques e vídeos com o bebê. Os pais dos filhos dela diz ainda que Eduardo Costa não deixa ela sair de Belo Horizonte e que ela chega a ficar até cinco dias sem mandar mensagens para os outros dois filhos.

E mais polêmica!

Mas Eduardo Costa não está envolvido apenas neste bafafá. De acordo com Leo Dias, uma briga generalizada na família do sertanejo está por trás do processo em que o cantor responderá na Justiça em breve. Ele foi denunciado por estelionato, junto com seu cunhado, Gustavo Caetano da Silva, casado com sua irmã Sara Costa e seu sócio na empresa EC13 Produções LTDA.

A publicação afirma que Eduardo estaria muito abalado com a denúncia e amigos próximos desconfiam de traição dentro da própria família dele, já que o cantor costuma assinar papéis sem conferi-los, já que sempre confiou em que estava ao seu redor administrando seus bens.

Eduardo teria contratado uma empresa para fazer um levantamento de todas as propriedades, empresas, bens e contas bancárias que possui e descobriu indícios de que estava sendo passado para trás.

O cantor cortou ainda relações com a irmã Sara e o marido dela, seu sócio, deixando as portas abertas de sua casa apenas para os sobrinhos.