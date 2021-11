Imunização com critério

Do Diário do Grande ABC



29/11/2021



Ofertar vacinas contra a Covid-19 foi, nos últimos tempos, a obsessão da maioria dos prefeitos. A saudável disputa pelo imaginário título de quem imunizava mais contribuiu para que as doses chegassem ao braço dos munícipes. As cidades do Grande ABC adotam estratégias distintas. Agendamento pela internet, aplicativo, drive-thrus em vários pontos, concentração em um único posto e até aplicação em estação de trem. Uma coisa, entretanto, não variou, pois todas elas só disponibilizavam as medicações para os seus moradores.



Agora, Diadema anuncia que irá atender qualquer pessoa que tem direito a receber a fração, independentemente de onde mora. A princípio parece uma medida sensata, visto que estão sobrando imunizantes nos postos porque várias pessoas deixaram de comparecer para tomar as doses complementares.



A pergunta que fica é: por que os demais municípios da região não adotaram padrão semelhante? Talvez pelo fato de que o caso não tenha sido levado para debate no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, de onde partiram várias ações destinadas ao combate da doença e que trataram da questão de forma homogênea, envolvendo os gestores dos sete municípios.



Este Diário sempre foi favorável à vacinação. E entende que tal procedimento tornou-se fundamental para a queda no número de contaminações e de mortes causadas pela doença. Entretanto, é preciso que existam critérios. Para que a boa intenção não se transforme em uma ação atabalhoada.



É sempre importante lembrar que o repasse de vacinas depende do total de munícipes que as recebem. Será que o atendimento a quem mora em outras localidades não irá causar um descontrole na oferta?



A questão da regionalidade é uma das principais bandeiras deste Diário. Ao mesmo tempo em que destaca a iniciativa diademense em acelerar a vacinação, dedicando-lhe a manchete de hoje, alerta para a necessidade do debate sobre tal procedimento com toda a região e em fórum adequado. Certamente todos sairiam ganhando.