Diadema libera vacina para moradores de outras cidades

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



30/11/2021 | 00:01



Diadema flexibilizou ontem o programa municipal de imunização ao retirar a necessidade de apresentação do comprovante de residência para receber a vacina contra Covid. Agora, qualquer pessoa que tiver os critérios de elegibilidade poderá tomar qualquer uma das doses na rede municipal de saúde da cidade. A medida, que também será implantada na Capital, não tem previsão para ser adotada em outros municípios do Grande ABC, conforme informaram as outras prefeituras.

O Paço de Diadema alega que busca com a iniciativa ampliar a vacinação e garantir o acesso ao imunizante para aqueles que trabalham, estudam ou circulam pela cidade. Ainda segundo a Prefeitura, a adoção da resolução só foi possível por conta de “mudança em relação ao processo de distribuição das grades de vacina aos municípios”. Questionado pelo Diário sobre a alteração, o Estado negou a informação e reforçou que “o atual critério de distribuição das doses as cidades se mantém. Os imunizantes são enviados conforme o número de habitantes”.

Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, não devem liberar a vacinação para moradores de outras cidades, justamente pelo critério de distribuição do governo estadual. “A vacinação contra a Covid é ofertada apenas para moradores da cidade, uma vez que os municípios recebem lotes de vacinas destinadas à população-alvo, com a quantidade da faixa etária prevista pelo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)”, esclareceu a Prefeitura de São Bernardo em nota. Mauá foi o único município que não se manifestou sobre o tema.

O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, revelou que a instituição ainda não discutiu o tema, e que o assunto só entrará em pauta caso não haja nenhuma manifestação do governo federal.

Para receber qualquer dose da vacina contra Covid em Diadema é preciso apresentar um documento pessoal com foto (CNH ou RG) e CPF .

ESPECIALISTAS APROVAM

O acesso universal da vacinação contra Covid é visto como ação positiva pelo fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco. “O principal ponto que precisamos destacar é que medidas como essa que foi adotada em Diadema só foram possíveis porque não está faltando vacina no País. Quanto maior número pessoas estiverem vacinadas, melhor será para o Brasil. Então precisamos estimular e facilitar esse processo”, explica o especialista.

Para a coordenadora da vigilância em saúde de Diadema, Franciele Finfa da Silva, a flexibilização nas regras da aplicação das doses também busca aumentar a cobertura vacinal. “O município de Diadema entende que garantir a vacinação da população é a forma mais eficaz e comprovada para combater a pandemia causada pelo coronavírus, juntamente com outras medidas de distanciamento e controle sanitário. Por isso, é fundamental que as pessoas retornem para receber a dose de reforço no prazo estabelecido, para que possamos reduzir a cadeira de transmissão da doença e o surgimento de novas variantes”, finaliza a coordenadora.