Atividades recreativas do “Domingou em Mauá” volta neste final de semana

O projeto “Domingou em Mauá” volta a ser realizado a partir deste domingo (28), com diversas atividades gratuitas sendo oferecidas no estacionamento de funcionários da Prefeitura. O evento ocorrerá das 9h às 15h.

No local estarão montadas miniquadras para crianças e adultos praticarem esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei. A criançada ainda poderá se divertir em brinquedos como tobogã inflável e cama elástica. Haverá ainda aula de defesa pessoal e a feira da Economia Solidária.

Uma outra atração especial vai integrar o “Domingou em Mauá” desse final de semana. Trata-se da 2ª edição do Expo Culturas Unidas. Um evento voltado pra Cultura Lowrider, com exposição de carros antigos, motos, lowbikes, apresentação de mariachis, batalha de rima, batalha de break 2vs2 e kids, catrinas e lowrider, um bate-papo com o “Alemão Otra Vida” e apresentação de danças urbanas. Haverá também espaço kids e praça de alimentação. Para ter acesso à Expo Culturas Unidas, é solicitado um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

A programação com próximas edições garantidas do “Domingou” pode ser consultada no site da Prefeitura: www.maua.sp.gov.br ou no site do projeto: https://www.associacaotryade.org/domingou.

A entrada será pela rua Vitorino Dell’ Antonia (entrada do estacionamento de funcionários da Prefeitura).