Expectativa de alta do PIB de 2021 cai de 4,80% para 4,78% no Focus do BC

29/11/2021 | 09:10



O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 29, mostrou nova deterioração no cenário de crescimento econômico do Brasil. A redução na previsão mediana para Produto Interno Bruto (PIB) de 2021 foi de 4,80% para 4,78%. Há quatro semanas, estava em 4,94%. Para 2022, a projeção segue em franca piora. Nesta divulgação, a estimativa de expansão do PIB recuou de 0,70% para 0,58%. Há um mês, estava em 1,20%.

Considerando apenas as 24 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2021 passou de 4,78% para 4,69%. Para 2022, também foram feitas 24 atualizações nos últimos cinco dias, com a estimativa caindo de 0,64% para 0,39%.

Para 2023, a projeção de crescimento continuou em 2,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. Da mesma forma, para 2024, a estimativa seguiu em 2,00%, ante 2,20% há quatro semanas.

O Banco Central deixou de publicar, no documento do Focus, as projeções para a produção industrial, devido à pouca quantidade de respostas para esse indicador.