Arilza convoca torcida andreense à final

Dérek Bittencourt



27/11/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba tem condições amplamente favoráveis para trazer para a cidade pela nona vez o título do Campeonato Paulista de basquete feminino. Amanhã, a partir das 18h, a equipe recebe o Sesi Araraquara, no ginásio do Parque Celso Daniel, no segundo jogo do play-off final. Depois de vencerem no Interior, as comandadas de Arilza Coraça precisam apenas de mais um triunfo para ficar com o troféu – caso necessário o terceiro confronto, será na quarta-feira, às 19h, novamente na praça esportiva andreense.

E para que isso aconteça, a ideia da técnica Arilza Coraça é que o time tenha apoio da torcida, que está liberada para ingressar gratuitamente e empurrar as jogadoras do representante do Grande ABC.

“É seguir com os pés no chão e fazer uma festa bonita em Santo André, digna de uma final, assim como ocorreu em Araraquara”, convocou a técnica Arilza Coraça.

TRADIÇÃO MANTIDA

Historicamente, Santo André está acostumado a revelar e utilizar jogadoras desde jovens no time profissional. E no primeiro jogo decisivo, em Araraquara, a escrita foi mantida. Aninha Dias, 17 anos, e Giovana da Silva, 16, não se intimidaram com a importância da partida e mostraram serviço. Aninha, inclusive, mandou uma bola de três pontos quando a equipe araraquarense conseguiu diminuir a vantagem de 17 pontos para apenas seis.

A necessidade de utilizá-las tem motivo: o elevado número de lesões do time. “Tivemos em quadra a Aninha Dias e a Giovana da Silva, ajudando muito no revezamento. Essa vem sendo uma temporada atípica, depois de uma pandemia, e as jogadoras sentem isso, por uso, temos algumas atletas que acabaram se contundindo. Mas, superamos tudo isso e vencemos”, destacou Arilza Coraça.