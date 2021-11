Santo André Intelli não supera tabu e cai no Paulista de futsal

Dérek Bittencourt



26/11/2021 | 22:25



O Santo André Intelli deu adeus à temporada 2021 no futsal. Na noite desta sexta-feira, 26, no Ginásio Noêmia Assumpção, mesmo empurrado pelo torcedor – que não compareceu tão numerosamente quanto em jogos anteriores – o time não conseguiu encaixar seu jogo e acabou derrotado mais uma vez pelo Corinthians, desta vez por 4 a 0, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Paulista. Assim, não só desperdiçou oportunidade de chegar à decisão como fez seu último jogo no ano, só retornando às atividades em 2022. Já o Timão vai à final do returno, contra o Sorocaba.

Com a missão de vencer o adversário pela primeira vez na temporada – nos quatro encontros anteriores foram dois empates e duas derrotas –, o Santo André começou se impondo e pressionando os visitantes, mas parecia nervoso em quadra, reclamando muito com a arbitragem. E foi justamente em falta não marcada sobre Xaropinho que saiu o primeiro gol corintiano, marcado por Rafa, após trama de Marcelo e Deives. Os andreenses buscavam o empate quando, em falha do goleiro Caio, o Corinthians ampliou, com Jackson: 2 a 0.

Para o segundo tempo, a expectativa era a de que o Ramalhão pudesse voltar mais ligado, mas por vezes faltava também sorte. Xaropinho, em duas oportunidades, parou na trave. Ton, por sua vez, após recuperar bola no campo de ataque, mandou por cima. Já o time da Capital, quando chegou, foi às redes, com Eder Lima.

Pouco depois de o Corinthians marcar seu terceiro gol, um desentendimento entre torcedores das equipes paralisou a partida por alguns minutos. Após resolvida a situação, a bola voltou a rolar. O técnico Cidão, então, optou pelo goleiro-linha, mas, após bola perdida, o Timão fez o quarto tento, com Lé, desde o campo de defesa, e selou a classificação alvinegra à decisão.



“Jogamos de igual, criamos mais possibilidades de gol do que eles (Corinthians), mas infelizmente essa diferença pesa no final, de falhar e não fazer. Então diante de grande equipe, grande investimento, jogadores de Seleção, dificilmente pode errar e conseguir o resultado”, avliou o técnico Cidão.