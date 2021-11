ONG leiloa camisa do pentacampeão Denilson

Dérek Bittencourt



20/11/2021



Na tentativa de dar um Natal mais feliz aos moradores do Jardim Campanário, em Diadema, a ONG Turma do Campana City promoverá leilão de um item muito especial, sobretudo para apaixonados por futebol: uma camisa da Seleção Brasileira de manga longa, com o número 18, utilizada pelo ex-atacante Denilson na Copa América de 1997, competição esta que foi vencida pelo Brasil.

A ideia dos organizadores é alcançar o maior valor possível em lance para agraciar tanto residentes do bairro com cestas básicas quanto promover almoço a pessoas em condição de rua.

A camisa foi dada pelo ex-atleta diademense para um dos conselheiros da organização não governamental, Devanildo, líder comunitário do Jardim Campanário. “Todo o dinheiro arrecadado vamos comprar em alimentos, que serão convertidos em mantimentos para fazermos almoço para moradores de rua e cestas para o pessoal do bairro. Queremos promover um Natal maravilhoso às pessoas que sofreram tanto com a pandemia”, afirmou Reginaldo Pereira dos Santos, o Tortinho (ex-integrante do grupo musical Exaltasamba), que é presidente da ONG – que, além de Diadema, também faz ações na Praia Grande. “Pretendemos arrecadar o máximo possível para doar alimento ao povo, ajudando as igrejas e ONGs locais. Esperamos que os empresários que gostam de futebol possam se comover com a ideia”, emendou.

Inclusive, o ex-jogador esteve recentemente em Diadema gravando com uma equipe da TV Bandeirantes no campo do Ouro Verde, onde deu os primeiros passos no futebol antes de ir jogar no São Paulo FC, clube que o projetou para a Seleção Brasileira e o negociou com o Bétis, da Espanha. “Estou aqui onde tudo começou, no Jardim Paineiras. É sempre muito legal voltar aqui”, disse o pentacampeão, em vídeo gravado por ele mesmo junto a crianças. “Um dia já tive essa idade aqui (risos). Quero agradecer o carinho, é muito bom voltar a Diadema, encontrar vários amigos, no meu bairro, no campo onde iniciei”, continuou o ex-jogador.